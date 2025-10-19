بعد مناشدات لتوفير الرعاية الصحيّة لها... السرطان يخطف حياة إعلامية شهيرة!

A + A -

توفيت الإعلامية المصرية فيفيان الفقي، صباح الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مخلفة صدمة في الوسط الإعلامي.

قدمت عدداً من البرامج التلفزيونية التي تناولت القضايا الاجتماعية والإنسانية بروح راقية وصادقة، ما منحها مكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

وكانت الإعلامية قد ناشدت في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير رعاية صحية لها، بعد تدهور حالتها نتيجة انتشار المرض في أعضاء متعددة من جسدها، وفق ما صرحت به صديقتها الإعلامية بسمة وهبة.

كشفت الفنانة إيمي سالم عن تفاصيل جنازة الإعلامية الراحلة فيفيان الفقي، عبر حسابها على فيسبوك: "الإعلامية والصديقة فيفيان الفقي في ذمة الله، صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء غدًا في نفس المسجد".