بالصور: ممثّلة شهيرة تحاول الانتحار بعد صدور نتائج التّحقيق!

19
OCTOBER
2025
في تطوّر جديد وصادم في القضيّة الّتي هزّت تركيا الأسبوع الفائت والمتعلّقة بتعاطي المخدّرات، أفادت التّقارير أنّ نتيجة فحص الدّم الخاصّة بالممثّلة التّركيّة ديلان بولات جاءت إيجابيّة، هذا ما أدخلها في حالةٍ نفسيّة صعبة دفعتها إلى محاولة الانتحار.

ووفق المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام التّركيّة، توجّهت ديلان إلى جسر السّلطان محمّد الفاتح بنيّة وضع حدّ لحياتها، إلّا أنّ زوجها أنجين بولات سارع إلى المكان وتمكّن من إقناعها بالعدول عن الفكرة وإنقاذها في اللحظات الأخيرة.

السّلطات التّركيّة تتابع مجريات التّحقيق في القضيّة الّتي لا تزال تتصدّر العناوين، وسط تفاعلٍ واسع من الرّأي العام والمتابعين الّذين عبّروا عن صدمتهم وقلقهم حيال الحالة النّفسيّة الّتي تمرّ بها ديلان بولات.

وبعد أسبوع من الجدل الّذي اجتاح وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعيّ في تركيا، إثر توقيف نحو تسعة عشر فنانًا وممثّلًا في إطار تحقيقات تتعلّق بتعاطي موادّ ممنوعة، كُشفت أخيرًا نتائج الفحوصات الرّسميّة الّتي خضع لها عدد من الأسماء اللامعة في الوسط الفنّيّ.

وبحسب ما أفادت صحف تركية، فقد أظهرت النّتائج وجود موادّ ممنوعة في الدّم والشّعر لدى كلٍّ من: ديلان بولات، ديرين تالو، بيرّاك توزونآتاتش، بيرجه أكالاي، كوبلاي آكا، متين أكدولغير، وكان يلدرم (زوج الممثلة الشهيرة بينار دنيز).

