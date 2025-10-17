مأساة في الولايات المتحدة... شابة عشرينية ضحية "الروليت الروسية"!

A + A -

لقيت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا مصرعها في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية، بعد أن أصيبت بطلق ناري في صدرها أثناء لعبها لعبة "الروليت الروسية" القاتلة مع أصدقائها.

وكانت الضحية، رايتشل كاونتس، تشارك في سهرة مع أصدقائها عندما اقترح أحدهم، ويدعى عُماريون هورن (23 عامًا)، أن يلعبوا اللعبة المميتة. وبحسب تحقيقات الشرطة، أخرج هورن مسدسًا ووضع رصاصة واحدة فقط في أسطوانته، ثم وجهه إلى رأسه قائلاً: "دعونا نلعب الروليت الروسية"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن بعد لحظات، وجّه السلاح نحو رايتشل وأطلق النار، فأصابها في صدرها لتُفارق الحياة على الفور.

واعتقلت الشرطة المتهم صباح اليوم التالي، ووجهت إليه تهم القتل العمد والاعتداء الجسيم والقتل المتهور، وقد مثل أمام المحكمة يوم الجمعة. ووصف القاضي الحادثة بأنها "مأساة عبثية ناجمة عن التعامل مع السلاح كلعبة".

وخلال الجلسة، بدا هورن منهارًا وهو يبكي بلا توقف أمام القاضي، في حين أشار الادعاء إلى أنه يواجه احتمال السجن مدى الحياة في حال إدانته.