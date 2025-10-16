ماغي فرح تحذر هذه الأبراج في الـ 2026.. وهؤلاء سيكونون الرابحون!

A + A -

حلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح ضيفة عبر قناة "المشهد" مع الإعلامية هبة حيدري.

وتحدثت فرح بشكل مقتضب عن توقعات الأبراج لعام 2026 وذلك قبل صدور كتابها الجديد عن توقعات الأبراج للعام المقبل.



برج الحمل: سيتحسن وضعه في الـ 2026 وسيشهد تغييرا مصيريا في حياته.

الثور: سنة جيدة بعد 7 سنوات من الخضات

الجوزاء : سنة جيدة

العذراء: ستكون سنة سليمة وهادئة

السرطان: سيكون مرتاحا جدا لغاية شهر تموز المقبل

الميزان: سيشهد سنة مصيرية وتغييرا في حياته وسيمر ببعض التجارب

العقرب: سنة جيدة لغاية شهر تموز المقبل وهناك تغييرات ومفاجآت في حياته

القوس: سنة جيدة بعد سنتين صعبتين

الجدي: سيواجه سنة مصيرية

الدلو: سنة جيدة ولكن عليه ان ينتبه من بعض المعاكسات في الصيف، وستكون سنة التغيير الكبرى بالنسبة له

الحوت: سنة عظيمة لمواليد أبراج الحوت، ستكون سنة الحظوظ الكبرى بالنسبة له.