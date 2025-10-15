"دق ناقوس الخطر"... هذا ما كشفه الزوج السابق لفنانة شهيرة عما كانت تفعله!

A + A -

كشف كيفن فيدرلاين زوج بريتني سبيرز السابق ووالد طفليها، عن أسرار وصفها بالمقلقة عن الفنانة، إذ قال في مذكراته "كنت تعتقد أنك تعرف"، أنّ "أبناءه أحيانا كانوا يستيقظون ليجدوا والدتهم واقفة عند باب غرفتهم وهي تحمل سكينا".

وكتب فيدرلاين في مذكراته: "أصبح من المستحيل التظاهر بأن كل شيء على ما يرام... حان وقت دق ناقوس الخطر".



وأوضح أنه لم يتحدث إلى سبيرز منذ سنوات، رغم أنهما يشتركان في حضانة ابنيهما شون بريستون البالغ من العمر 20 عاما، وجايدن جيمس البالغ من العمر 19 عاما، اللذين نشآ في حضانته إلى حد كبير.