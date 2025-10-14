living cost indicators
بعد استقالتها من "الجديد".. وجهة مريم البسام الجديدة

14 OCTOBER 2025

بعدما قدمت مريم البسام مديرة الاخبار والبرامج السياسية سابقاً إستقالتها من قناة “الجديد”، بدأ فصل جديد في حياة الاعلامية المخضرمة من خلال تعاونها مع قناة ltv.

فقد علمت “شاشات” ان القيمين على المحطة المذكورة التي اطلقت شبكة برامجية جديدة مؤخراً، ينوون اعداد نشرة اخبارية على ان تكون البسام هي عرّابتها، من حيث انها ستقوم بتدريب وتأهيل فريق يعمل في مجال الاخبار. الا ان هذا المشروع لم ينطلق بعد، بسبب الانشغال بإطلاق الشبكة البرامجية.

كما عُلم ان القناة المذكورة تستعين في الوقت الحالي بخبرات مريم البسام في مجال الاعداد للبرنامج الاسبوعي”عالمحك”، الذي تقدمه ميريام سويدان، باشراف المخرج نضال بيكاسيني.

كذلك كتبت البسام مقدمة برنامج “أوه لالا” عبر ltv، في حلقته الأولى، والتي تزامنت مع تطبيق اتفاق غزة، علما ان البرنامج تقدمه الممثلة السورية شكران مرتجى، والتي هي فلسطينية الأصل.

وبانتظار استكمال مشروع النشرة الاخبارية، فان مريم البسام من المفترض ان توقع عقدا مع القناة، ليصبح انضمامها اليها رسمياً.

