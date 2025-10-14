أول تعليق للنجمة الشهيرة بعد صورها الجريئة مع رئيس الوزراء.. ماذا قالت؟

A + A -

بعد أيام على انتشار صورها الحميمة مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، خرجت المغنية الأميركية الشهيرة كاتي بيري عن صمتها، ملمحة إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

إذ قالت نجمة البوب البالغة من العمر 40 عاماً خلال إحياء حفلها في لندن، مساء أمس الاثنين، بعدما شوهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع تعانق جاستن على متن يختها الفاخر قبالة ساحل سانتا باربرا في كاليفورنيا، "لندن، إنجلترا، ما أجمل نشاطكم بعد يوم كامل في العمل أو الدراسة؟ لذا ليس غريبًا أبداً أن أقع في حب الإنجليز طوال الوقت.. لكن ليس بعد الآن"، ما فهم على أنه إشارة لعلاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق.

وحين تلقت المغنية عرض زواج مفاجئاً من أحد المعجبين خلال الحفل، أجابت ضاحكة: "ليتك طلبت ذلك قبل 48 ساعة".