تحتاج لمعجزة لتعيش.. ملكة جمال سابقة تكشف عن معاناتها بعدما فشلت العلاجات بإنقاذها

A + A -

كشفت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله تطوّرات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مؤكدةً أنّ وضعها يتدهور وأن العلاجات الحالية لا تتجاوز تخفيف الأعراض. وقالت في تصريحات لـ"القاهرة 24": "حالتي بتسوء… العلاج اللي باخده علشان يخفف الأعراض، بس للأسف مفيش تحسن… محتاجة معجزة"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.



وخلال الأسابيع الماضية، لاقت إنجي موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، بعد كشفها تفاصيل معاناتها مع ورم في منطقة بالغة الخطورة يؤثر على حياتها اليومية؛ إذ عادت لديها منذ 6 أشهر أعراض أشد قسوة رغم خوضها عام 2019 أقصى المسموح به من جلسات الإشعاع والكيماوي. وتشمل الأعراض فقدان الإحساس بالجانب الأيمن، صعوبة البلع، وآلامًا حادّة تشبه الصعقة الكهربائية عند أي حركة بسيطة.

وأوضحت إنجي أن أطباء في مصر وخارجها اعتذروا عن علاجها نظرًا لصعوبة الحالة واستنفاد الجرعات المقررة، مشيرةً إلى أنها تراجعت عن استكمال علاج طُرح عليها بعد أن اشترط المستشفى توقيع إقرار بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات محتملة. ودعت متابعيها إلى الدعاء، مؤكدةً أن الأمل ما يزال قائمًا رغم الصعوبات.