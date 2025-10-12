living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - ظهرت في أكثر من 60 فيلما.. وفاة ممثلة عالمية شهيرة عن 79 عام

12
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفيت الممثلة الأميركية ديان كيتون، الحائزة على جائزة الأوسكار، عن عمر يناهز 79 عاما.

أسرت ديان كيتون القلوب بأدائها لدور صديقة وودي آلن غريبة الأطوار في الفيلم الكوميدي الرومانسي "آني هول" عام 1977.

وأكدت شركة ريزولي، وهي شركة نشر أصدرت عددا من كتب كيتون، وفاتها في بيان، ووصفتها بأنها "أيقونة امتد تأثيرها إلى السينما والأزياء والتصميم".

ولم يتسن التواصل مع ممثل عن كيتون حتى الآن. وكانت مجلة بيبول أول من أعلن نبأ وفاتها.

وتميزت كيتون، التي ظهرت في أكثر من 60 فيلما، بما في ذلك ثلاثية "العراب" و"نادي الزوجات الأول" و8 أفلام مع وودي آلن، في هوليوود بأسلوبها الشخصي الذي اتسم بالإطلالات الأنثوية والسترات ذات الياقة المدورة وقبعاتها المميزة.

وترشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الصحفية الأميركية لويز براينت في الدراما السياسية "ريدز" عام 1981، وكعمة حنون لليوناردو دي كابريو في الفيلم العائلي "غرفة مارفن" عام 1996، وأمام جاك نيكلسون في الفيلم الكوميدي الرومانسي "شيء يجب أن تمنحه" (سمثينغ غوتا غيف) في 2003.

لكن فيلم "آني هول"، الذي استند فيه آلن إلى علاقته مع كيتون، هو الذي كان له الفضل في ظهورها كممثلة متمرسة.

وقالت كيتون عن الفيلم في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز في عام 2004 "كان نسخة مثالية مني، دعونا نضع الأمر على هذا النحو".

كانت كيتون أيضا مخرجة وكاتبة ومنتجة ومصورة، وكان لديها شغف بترميم منازل كاليفورنيا.

وسردت تفاصيل حياتها في كتابين من مذكراتها هما "ثم مرة أخرى" في عام 2011، والذي كشفت فيه عن معاناتها من اضطراب الشره المرضي العصبي (البوليميا) في العشرينات من عمرها، وكتاب "دعنا نقول فقط: لم يكن الأمر جميلا" في عام 2014.

ولدت كيتون في لوس أنجلوس في 5 يناير 1946. وهي الأكبر بين 4 أطفال. وكانت تحمل اسم ديان هول ثم حملت لقب والدتها قبل الزواج لتجنب الخلط بينها وبين ممثلة أخرى تحمل نفس اللقب.

وعلى الرغم من علاقاتها الغرامية التي كانت تحظى بتغطية إعلامية، إلا أنها لم تتزوج قط.

وقالت لمجلة "إل" في عام 2015 "أعتقد أنني كنت أخشى الرجال حقا، كنت منجذبة جدا للأشخاص الموهوبين للغاية الذين يثيرون الانبهار. لا أعتقد أن هذا لا يجعل الزواج جيدا من شخص مثلي، شخص لا يتأقلم على نحو جيد".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout