ممثلة لبنانية شهيرة تعلن عن حملها الثاني بطريقة لطيفة

أعلنت النجمة ريتا حايك عن حملها بطفلها الثاني بطريقة هادئة ولطيفة من خلال مفطع فيديو نشرته على إنستغرام.

وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع بملابس كاجوال من منزلها، ولفتت من خلال التعليق على الفيديو بأنها ستكشف عن سرّ اخفته لفترة، لتلتف الى الجهة المعاكسة وتمسك بطنها، معلنة بفرح عن حملها. ليقترب منها طفلها الاول جورج ويحتضنها بحنية وحب.

وتزامن كشف ريتا عن حملها مع عيد ميلادها، واعتبرت الحمل أجمل هدية تلقتها في يوم ميلادها. وعلقت على الفيديو قائلة"أفضل هدية يوم ميلاد، شكراً للحياة".

تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد ونال المقطع الذي يوثق لحظات عائلية مؤثرة إعجاب الآلاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها الطبيعي وعفويتها في التعامل مع الجمهور والشهرة، متمنيين لها ولجنينها الصحة وأن تمر أشهر الحمل براحة. وعبروا عن حبهم الكبير لها.

وجاء هذا الخبر السعيد بعد أزمة ريتا حايك والمخرج جاك مارون بعد استبدالها من مسرحية "فينوس" بالممثلة رولا بقسماتي لتستكمل العروض مع النجم بديع أبو شقرا، وقدد برر المخرج الأمر برفض ريتا المشاركة في الجولة العالمية للمسرحية، وهذا ما ربطه الجمهور بحملها، متمنيين لها العودة بأعمال أقوى.