living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ممثلة لبنانية شهيرة تعلن عن حملها الثاني بطريقة لطيفة

11
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أعلنت النجمة ريتا حايك عن حملها بطفلها الثاني بطريقة هادئة ولطيفة من خلال مفطع فيديو نشرته على إنستغرام.

وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع بملابس كاجوال من منزلها، ولفتت من خلال التعليق على الفيديو بأنها ستكشف عن سرّ اخفته لفترة، لتلتف الى الجهة المعاكسة وتمسك بطنها، معلنة بفرح عن حملها. ليقترب منها طفلها الاول جورج ويحتضنها بحنية وحب.

وتزامن كشف ريتا عن حملها مع عيد ميلادها، واعتبرت الحمل أجمل هدية تلقتها في يوم ميلادها. وعلقت على الفيديو قائلة"أفضل هدية يوم ميلاد، شكراً للحياة".

تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد ونال المقطع الذي يوثق لحظات عائلية مؤثرة إعجاب الآلاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها الطبيعي وعفويتها في التعامل مع الجمهور والشهرة، متمنيين لها ولجنينها الصحة وأن تمر أشهر الحمل براحة. وعبروا عن حبهم الكبير لها.

وجاء هذا الخبر السعيد بعد أزمة ريتا حايك والمخرج جاك مارون بعد استبدالها من مسرحية "فينوس" بالممثلة رولا بقسماتي لتستكمل العروض مع النجم بديع أبو شقرا، وقدد برر المخرج الأمر برفض ريتا المشاركة في الجولة العالمية للمسرحية، وهذا ما ربطه الجمهور بحملها، متمنيين لها العودة بأعمال أقوى.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout