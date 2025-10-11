وائل كفوري في موقف محرج بسبب تسريب صوتي.. ما القصة؟

A + A -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير واضح نسب للنجم وائل كفوري، ويزعم بأنه يوثق شجاراً بينه وبين زوجته شانا عبود، وهذا ما أحدث ضجة كبيرة بين المشاهدين.

وعلى الرغم من عدم وجود أي اثبات على صحة المقطع الصوتي المنتشر، رجح البعض انه تم ترطيبه عبر الذكاء الاصطناعي وتم نشره على انه صوت النجم اللبناني. ووجه بعض المتابعين أصابع الاتهام لطليقته أنجيلا بشارة بسبب خلافاتها المستمرة مع طليقها حول نفقة طفلتيهما.

فسارعت أنجيلا بشارة الى نفي ما نسب إليها، مؤكدة أنها لا تعلم شيئاً عن المقطع ولم تشارك في نشره، مشيرة إلى أنها لا تملك حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً على خصوصية حياتها العائلية.

ولفتت إلى أنها أوكلت محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ردا على الاتهامات التي وُجهت لها زوراً بشأن التسريب، مشددة على أنها لن تصمت أمام ما وصفته بمحاولات الإساءة إلى سمعتها وسمعة عائلتها.

واثار المقطع جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا وسط صمت تام من النجم وائل كفوري الذي لا يعلق عادة على الشائعات والأخبار المفبركة.

وانقسمت التعليقات بين من اكد ان الصوت يشبه الى حد كبير نبرة وائل، في حين أكد البعض الآخر ان العبارات غير مفهومة والصور غير مفهوم وقد يكون مركب بواسطة الـAI، التي يتم اعتمادها في تركيب الكثير من الأصوات والصور في الفترة الأخيرة.

(لها)