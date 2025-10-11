سحبها وأسقطها أرضاً أمام الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل أحد المعجبين بفنانة شهيرة

A + A -

أقدم أحد الحاضرين خلال حفل المغنية الأميركية الشهيرة بيلي إيليش في مدينة ميامي على سحبها بعنف وطرحها أرضاً أمام الجمهور أثناء تفاعلها مع المعجبين قرب المسرح.



ووثقت مقاطع الفيديو المنتشرة الحادثة التي وقعت خلال أداء إيليش لأغنيتها "Guess"، حيث نزلت من المسرح لتبادل التحية مع المعجبين في الصفوف الأمامية داخل قاعة "كاسيا سنتر"، قبل أن يفاجئها رجل في الصف الثاني ويمسك بها بقوة ثم يسحبها نحوه، ما أدى إلى سقوطها بقرب الحاجز الحديدي الفاصل بين المنصة والجمهور.

ورغم الصدمة، تمكّنت النجمة الحائزة على 9 جوائز "غرامي" من استعادة توازنها سريعاً وتحرير نفسها من قبضة الرجل، لتكمل طريقها بثبات مذهل دون أن تفقد رباطة جأشها، وسط ذهول الحاضرين.

وأظهر الفيديو تدخل أحد عناصر الأمن بسرعة، إذ قام بسحب الرجل بقوة وإبعاده عن المنطقة، قبل أن يتم طرده من القاعة بالكامل.