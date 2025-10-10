living cost indicators
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين فنان لبناني وزوجته.. هذا ما كُشف!

10
OCTOBER
2025
بعد تسريب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه يوثق شجارًا بين الفنان وائل كفوري وزوجته شانا عبود، نفت طليقة الأخير أنجيلا بشارة أي علاقة لها بتسريبه. 

وأثار المقطع متداول ضجة كبيرة في لبنان وانتشر بسرعة على المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التساؤلات حول صحته، فيما تضاربت الروايات بين من أكد أنه حقيقي ومن رجّح أنه مفبرك أو منسوب زورًا للثنائي. 

وقد زادت حدة الجدل بعد أن وُجهت أصابع الاتهام إلى أنجيلا بشارة، طليقة كفوري ووالدة طفلتيه، بزعم وقوفها وراء تسريبه.

الا ان بشارة نفت بشكل قاطع أي علاقة لها بالتسجيل المزعوم، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها لم تشارك في نشر المقطع ولا تعلم أصلًا بوجوده قبل تداوله، مشيرة إلى أنها لا تملك حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على خصوصية حياتها العائلية.

وأكدت بشارة انها كلّفت محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروّجون لهذه الاتهامات التي وصفتها بـ"الافتراءات"، مشرية إلى أنها لن تصمت أمام محاولات التشويه والإساءة إلى سمعتها وسمعة عائلتها، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخّي الحذر من تداول معلومات غير موثوقة.
