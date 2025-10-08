living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة تهز تركيا...اعتقال 19 من المشاهير خلال مداهمات فجراً!

8
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلقت السلطات التركية حملة أمنية واسعة طالت عدداً من أبرز نجوم الفن في البلاد، بعد صدور قرارات توقيف بحق 19 شخصية معروفة، بينهم الممثلة أوزغي أوزبيرنتشي، والممثل مارت يازيجي أوغلو، والمغنية الشهيرة هاديسا.

وجاءت هذه الخطوة في إطار تحقيق موسّع يقوده مكتب جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية في نيابة إسطنبول، على خلفية الاشتباه بتناول عدد من المشاهير لمواد مخدّرة أو منبّهة. ووفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، نفّذت قوات الدرك في إسطنبول عمليات متزامنة أفضت إلى اقتياد كل من ديلان بولات، إنجين بولات، إريم ديريجي، كوبيلاي أكا، كان يلدريم، هاديسا أجيكجوز، بيراك توزوناتاش، دويغو أوزاسلان، ديميت إيفغار باباتاش، زينب مريش آرال كسكين، أوزغي أوزبيرنتشي، ميرت يازيجي أوغلو، فايزة ألتون، ديرين تالو، زينت سالي، بيرس أكالاي، متين أكدولجر، وسيرين موراي أوركان، وذلك بغرض الاستماع إلى إفاداتهم وإجراء فحوصات دم مخبرية للتحقق من تعاطيهم لأي مواد ممنوعة. وأوضحت المصادر أن التحقيق انطلق بعد ورود أدلة أولية تشير إلى احتمال تورط بعض الأسماء في تعاطي المخدرات، ما دفع النيابة إلى إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحقهم.

وبيّنت أن جميع الموقوفين يخضعون حالياً للإجراءات القانونية في مقر قيادة الدرك بإسطنبول، حيث يتم استجوابهم على دفعات، تمهيداً لاتخاذ القرار القضائي المناسب بعد انتهاء الفحوصات وتحليل النتائج. وتأتي هذه الحملة في سياق تشديد السلطات التركية رقابتها على قضايا المخدرات التي تمسّ شخصيات عامة، خصوصاً بعد تكرار فضائح مشابهة في الأوساط الفنية خلال العامين الأخيرين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout