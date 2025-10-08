تفاصيل مثيرة عن الجريمة.. تيكتوكر شهيرة تقتل بعد بث مباشر!

A + A -

-

-

-

-

في حادثة مأساوية هزت كوريا الجنوبية، وجدت المؤثرة على "تيك توك" يون جي آه، جثة هامدة في منطقة جبلية نائية بمقاطعة موجو في شمال جولا.

وبحسب تقارير إعلامية، تم العثور على الشابة البالغة من العمر 24 عاما، بعد بث مباشر من جزيرة يونغ جونغ.

وأظهرت التحقيقات الأولية تعرضها للخنق والاعتداء الجسدي، حيث كشفت الفحوصات عن كدمات وعلامات خنق حول الرقبة، وأكد التشريح أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة الضغط على العنق.

كما كشفت التحقيقات عن تورط رجل في الخمسينات من عمره يدعى تشوي، المعروف عبر الإنترنت بلقب "القط الأسود"، وكان يقدم نفسه كمدير تنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات.