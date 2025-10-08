living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل مثيرة عن الجريمة.. تيكتوكر شهيرة تقتل بعد بث مباشر!

8
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

في حادثة مأساوية هزت كوريا الجنوبية، وجدت المؤثرة على "تيك توك" يون جي آه، جثة هامدة في منطقة جبلية نائية بمقاطعة موجو في شمال جولا.

وبحسب تقارير إعلامية، تم العثور على الشابة البالغة من العمر 24 عاما، بعد بث مباشر من جزيرة يونغ جونغ.

وأظهرت التحقيقات الأولية تعرضها للخنق والاعتداء الجسدي، حيث كشفت الفحوصات عن كدمات وعلامات خنق حول الرقبة، وأكد التشريح أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة الضغط على العنق.

كما كشفت التحقيقات عن تورط رجل في الخمسينات من عمره يدعى تشوي، المعروف عبر الإنترنت بلقب "القط الأسود"، وكان يقدم نفسه كمدير تنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات.

وعلى الرغم من مظهره المترف على منصات البث، تبين أنه كان يعاني من مشاكل مالية كبيرة، حيث كان مثقلا بالديون وتمت مصادرة منزله.

وأظهرت التقارير أن يون كانت تسعى لإنهاء علاقتها المهنية معه بسبب سلوكه المسيطر، فيما أظهرت لقطات كاميرات المراقبة تشوي وهو يمنعها من مغادرة سيارته في اليوم الذي قتلت فيه.

ورغم إنكار تورطه في البداية، اعترف تشوي بالجريمة بعد اكتشاف جثة يون. وأظهرت التحقيقات أنه حاول تضليل السلطات عبر عدة محطات أثناء توجهه إلى الجبل، بما في ذلك محاولات لإخفاء الأدلة. وتم القبض عليه خلال 12 ساعة من اكتشاف الجثة، وهو الآن يواجه تهم القتل.

وقد أثارت هذه الجريمة المروعة موجة من الصدمة والغضب في كوريا الجنوبية، وسلطت الضوء على مخاطر التفاعل مع المتابعين عبر الإنترنت، خاصة أولئك الذين يظهرون سلوكا مسيطرا أو مهووسا. كما أثارت تساؤلات حول إجراءات السلامة وحماية المؤثرين على منصات البث المباشر.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout