تفاصيل مثيرة عن الجريمة.. تيكتوكر شهيرة تقتل بعد بث مباشر!

في حادثة مأساوية هزت كوريا الجنوبية، وجدت المؤثرة على "تيك توك" يون جي آه، جثة هامدة في منطقة جبلية نائية بمقاطعة موجو في شمال جولا.
وأظهرت التحقيقات الأولية تعرضها للخنق والاعتداء الجسدي، حيث كشفت الفحوصات عن كدمات وعلامات خنق حول الرقبة، وأكد التشريح أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة الضغط على العنق.
وعلى الرغم من مظهره المترف على منصات البث، تبين أنه كان يعاني من مشاكل مالية كبيرة، حيث كان مثقلا بالديون وتمت مصادرة منزله.
وأظهرت التقارير أن يون كانت تسعى لإنهاء علاقتها المهنية معه بسبب سلوكه المسيطر، فيما أظهرت لقطات كاميرات المراقبة تشوي وهو يمنعها من مغادرة سيارته في اليوم الذي قتلت فيه.
ورغم إنكار تورطه في البداية، اعترف تشوي بالجريمة بعد اكتشاف جثة يون. وأظهرت التحقيقات أنه حاول تضليل السلطات عبر عدة محطات أثناء توجهه إلى الجبل، بما في ذلك محاولات لإخفاء الأدلة. وتم القبض عليه خلال 12 ساعة من اكتشاف الجثة، وهو الآن يواجه تهم القتل.
وقد أثارت هذه الجريمة المروعة موجة من الصدمة والغضب في كوريا الجنوبية، وسلطت الضوء على مخاطر التفاعل مع المتابعين عبر الإنترنت، خاصة أولئك الذين يظهرون سلوكا مسيطرا أو مهووسا. كما أثارت تساؤلات حول إجراءات السلامة وحماية المؤثرين على منصات البث المباشر.