living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرار قضائي ضد فنان شهير بسبب أغنية مثيرة للجدل!

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

أحالت جهات التحقيق المصرية الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة بتهمة نشر أغنيته "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته على "يوتيوب" دون الحصول على تصاريح من وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات.

 ووصفت الأغنية في الدعوى القضائية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي بأنها تحرض على العنف، وتتضمن كلمات في "منتهى الإسفاف والخلاعة"، مخالفة للأعراف العامة والذوق العام، مع الإساءة إلى الآخرين والغرور المفرط بالذات.

وجاء القرار بعد المتابعة الدورية لوسائل التواصل الاجتماعي في 4 أغسطس تبين عدم مراجعة الكلمات أو النسخ أو تصوير الكليب من قبل إدارة الأغاني، مما يخالف أحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم للرقابة على المصنفات الفنية.

وطرح رمضان الأغنية في 6 أغسطس من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولوبكس، حيث يصف فيها نفسه بـ"رقم واحد يا أنصاص" مستخدما تعبيرات مثل "غالي التمن يا رخاص"، "أنا الأسد يا غزال"، و"أنا الشرس يا أليف"، مما أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل بسبب طابعها الاستعراضي والمستفز.

وسرعان ما أثارت الأغنية انتقادات لمحتواها المحرض على العنف والإساءة، خاصة مع انتشارها على يوتيوب وفيسبوك دون رقابة مسبقة، مما دفع الجهات الرقابية إلى التدخل للتأكد من التزامها بالقوانين.

ويفرض القانون المصري الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة قبل العرض العام أو التصوير أو النسخ، ويمنع توزيع المصنفات المقلدة أو المخالفة، مع عقوبات تشمل الغرامات أو السجن لمن يخالف، كما في حالات سابقة لفنانين آخرين.

وأفادت الدعوى القضائية أن أغنية محمد رمضان غير صالحة للعرض العام والتصوير وبمراجعة الإدارة المختصة "إدارة الأغاني" التي تمنح ترخيص تلك الأغاني سواء بالموافقة علي الكلمات أو النسخ أو العرض العام وتصوير الكليب تبين أن الأغنية غير مرخص لها بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout