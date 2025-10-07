بعد سقوط مفاجئ.. كاتبة شهيرة تُفارق الحياة!

A + A -

توفيت الكاتبة البريطانية جيلي كوبر، المشهورة بسلسلة رواياتها الرومانسية الجريئة "ذي روتشاير كرونيكلز"، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد سقوطها الأحد، بحسب ما أعلنته وكيلتها وعائلتها الاثنين.

وقالت وكيلتها، فيليسيتي بلانت، إن كوبر كانت "صديقة وحليفة ومرشدة"، مشيرة إلى أن أعمالها ستظل خالدة على الورق والشاشة. وأعرب ابناها، فيلكس وإميلي، عن صدمتهم لوفاتها المفاجئة، مؤكدين فخرهم بكل ما حققته في حياتها.



وُلدت كوبر باسم جيل ساليت في 21 شباط 1937، واشتهرت رواياتها بمناقشتها الصريحة للطبقية والجنس والزواج والحزن، وحققت مبيعات تجاوزت 11 مليون نسخة في المملكة المتحدة. كما اقتُبست روايتها "خصوم" Rivals في مسلسل عُرض على ديزني بلس عام 2024، لتقدم شخصيات جديدة لجمهور واسع.