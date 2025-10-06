مشى بصعوبة وجر قدمه.. نجم عربي شهير يُقلق الجمهور على صحته!

A + A -

كرّم نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي النجم السوري باسل خياط الذي مُنح جائزة خاصة تقديراً لجهوده في إثراء المشهد الفني العربي بأعمال مميزة وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 12 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي.

الا ان باسل وخلال صعوده على المسرح لاستلام جائزة التكريم بدا انه يُعاني من أوجاع في قدمه أجبرته على المشي بصعوبة والاستعانة بأحد المنظمين لصعود درج المسرح.

وأظهرت لقطات من الحفل باسل وهو يجر قدميه بهدوء ما أثار قلق الجمهور.



وقام باسل لاحقا بنشر صورة للجائزة وعلّق عليها قائلا: "أعتز بهذا التكريم ويشرفني لأنه آت من قلوب تنبض بالأمل والمستقبل. كل الحب والاحترام".