living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منع ظهور ممثلة شهيرة على الشاشة.. لهذا السبب! (صورة)

4
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

أثارت تقارير حول قرار جديد لنقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يقضي بمنع عرض أي عمل فني تشارك فيه الفنانة سلاف فواخرجي على الشاشات السورية، موجة من الجدل على السوشيال ميديا.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من إعلان نقابة الفنانين السورية في أبريل 2025 شطب قيد فواخرجي من سجلاتها، مبررة القرار بأنها خرجت عن أهداف النقابة وأن تصريحاتها تضمنت إنكارا لما وصفته بجرائم السلطة.

وحمل القرار السابق توقيع الناطور، وأكد حينها أن النقابة استندت إلى مواد قانونية داخلية تتيح اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الأعضاء.

أما الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بأن الحظر يشمل منع ظهوره فواخرجي عبر أي شاشة سورية، فلا توجد لحد الآن أي وثيقة رسمية تؤكد صحته، ورغم ذلك اعتبره العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصعيدا إضافيا في المواجهة مع الممثلة المستقرة في مصر.

وانقسمت ردود الفعل بين مؤيد يرى أن النقابة محقة في قراراتها بحكم أن الفنانة تمسكت بمواقفها السياسية رغم الانتقادات، وبين معارض يعتبر أن هذه القرارات ذات دوافع سياسية وانتقامية أكثر من كونها نقابية.

ولجأ بعض النشطاء إلى السخرية والميمز للتعليق على ما يجري، فيما طالب آخرون بتوضيحات قانونية حول مدى مشروعية هذه الخطوات وحق الفنانة في الدفاع أو الاستئناف.

من جانبه، شدد الناطور في تصريحات سابقة على أن ما اتخذته النقابة ليس قرارا شخصيا ولا انتقاميا، بل يستند إلى القوانين الداخلية، بينما لا يزال النقاش محتدما حول حقيقة ما إذا كان منع ظهور فواخرجي سيطبق بالفعل على الشاشات السورية، وما إذا كانت القرارات تعكس التزاما بالنظام الداخلي للنقابة أم أنها تتأثر بالضغوط السياسية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout