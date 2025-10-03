living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ممثلة لبنانية تقع أرضاً.. هذا ما حصل! (فيديو)

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

تصدّر فيديو وقوع النجمة نادين نسيب نجيم أرضاً أمام عدسات الكاميرات "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرته من مناسبة حضورها مبارة كرة سلة عالمية.

وقالت الفنانة اللبنانية تعليقاً على الفيديو: "كلنا معرضين نوقع بس المهم نوقف ونكفّي، عادي رواق ما صار شي".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وأضافت معلقةً على اللقطات التي رصدت وضع الثلج سريعاً على قدمها، أنها بخير، بعد أن تعاملت مع الحادث بشكل مذهل وطبيعي جداً أبرز قوة حضورها وشخصيتها وسرعة بديهتها.

وتمنى عدد كبير من زملاء نجيم الشفاء العاجل لها، على غرار زينة مكي وزينة خوري وسارة أبي كنعان وأنجي كيوان...

وحصد الفيديو في أقل من 24 ساعة على نشره في "إنستغرام" ما يقارب 3 ملايين مشاهدة.

من المتوقع أن تبداً نادين نسيب نجيم قريباً بتصوير مشاهدها في مسلسل "ممكن" الذي تتشارك في بطولته مع الفنان التونسي ظافر العابدين، في تعاون فني هو الأول بينهما، إضافة إلى الممثلين محمد الأحمد وكارمن لبس ورفيق علي أحمد ووسام صليبا ويوسف حداد.

ويتناول المسلسل قصة شراكة مهنية بين شخصيتين تواجهان تحديات غير مسبوقة في عالم الأعمال. ويتوقع النقاد أن يمزج العمل بين الأكشن والتشويق والدراما الاجتماعية. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout