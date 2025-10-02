living cost indicators
هو أشهر عازب في الوسط الفني.. فنان عربي شهير يعيش قصة حب مع مديرة أعماله

سارت أخبار في الساعات الماضية ان فنانا مصريا شهيرا يُعرف بكونه أحد أبرز العازبين في الوسط الفني، يعيش منذ فترة قصة حب جديدة تجمعه بمديرة أعماله الخاصة، وقد شوهد الثنائي معًا في العديد من المناسبات الفنية وأمام أصدقائهما المقربين.

وتأتي هذه العلاقة بعد تعاون مهني ناجح جمعهما في أكثر من مسرحية خلال موسم الرياض، كما تشارك مديرة الأعمال في فيلمه الجديد الذي تخطت ميزانية إنتاجه ملايين الدولارات، مع تحديد الشركة المنتجة موعد العرض النهائي خلال الأسابيع المقبلة.

على الصعيد المهني، يُعرف هذا النجم بأدواره المتنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية، وقد ترك بصمة واضحة من خلال مشاركته في أفلام ناجحة حصدت إشادات نقدية وجماهيرية، كما أظهر قدرة كبيرة على تجسيد الشخصيات المعقدة التي تتطلب حضورًا قويًا على الشاشة.

ويُعرف عن هذا الفنان حرصه على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء معظم الوقت، رغم أن بعض تفاصيلها تتسرب من حين لآخر عبر المناسبات الفنية ومقابلاته الإعلامية، ما يجعله دائمًا محور اهتمام المتابعين دون الحاجة لذكر اسمه. (العين)

