فنان شهير يوجّه رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب… هذا مضمونها!

وجّه الفنان المصري محمد منير رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تخضع للعلاج حاليًا في أوروبا، وقد لاقت كلماته المؤثرة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لما حملته من مشاعر صادقة وإنسانية.

وفي حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، وجّه منير نصيحة مباشرة إلى شيرين، قال فيها: "أتمنى شيرين تأخذ بالها واحتياطاتها من نفسها جيدًا، لإننا نحتاج إليها أكثر مما تحتاج إلى نفسها"، في إشارة إلى تقديره العميق لمكانتها الفنية ودورها على الساحة الغنائية المصرية والعربية.

كما كشف منير عن حرصه الدائم على الاستماع إلى صوتي أنغام وشيرين عبد الوهاب، معربًا عن سعادته البالغة بتعافي أنغام من أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا معها للاطمئنان على صحتها وتبادلا الحديث.

وأشار إلى علاقته القوية بكل من أنغام وشيرين، مؤكدًا أنهما من أقرب الأصدقاء إليه، وأنهما كثيرًا ما تزورانه في منزله، وهو ما يعكس عمق الصداقة التي تجمعه بهما، على حد وصفه.