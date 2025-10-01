living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من على سرير المستشفى.. مؤثرة لبنانية شهيرة تكشف إصابتها باضطراب في نظم القلب! (صور)

1
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

كشفت صانعة المحتوى اللبنانية كارن وازن عن إصابتها باضطراب في نظم القلب، يُعرف طبياً بـ "تسارع ضربات القلب فوق البطيني" (SVT – Supraventricular Tachycardia).

وروت كارن تجربتها الشيخصية مع هذا المرض منذ نحو 4 سنوات.

لمشاهدة الصور اضغط هنا 

وبالتزامن مع اليوم العالمي للقلب الذي صادف يوم الإثنين، 29 أيلول ، نشرت كارن صورا لها وهي على فراش المرض في المستشفى وفي منزلها ووثقت من خلال الفيديو ما تعانيه من نوبات المرض، وأرفقته بتعليق توعوي جاء فيه: "أنا أشارك هذا لأن أي شخص يعاني من اضطراب في نظم القلب يعرف كم يمكن أن يكون الأمر مرهقاً. أنت لست وحدك، ومعرفة ما يحدث داخل قلبك يمكن أن يجعل كل ذلك أقل رعباً".

وشرحت كارن من خلال صورها التي بدت فيها ضغيفة ومتعبة أنها "منذ أربع سنوات، تم تشخيصي بحالة قلبية تُعرف باسم تسارع ضربات القلب فوق البطيني (SVT). وهي حالة غير مهددة للحياة، لكنها تؤدي إلى تسارع مفاجئ في نبض القلب يتجاوز المعدل الطبيعي بشكل كبير".

وأضافت: "في المرة الأولى التي حدثت فيها النوبة، ظننت أنني أتعرض لنوبة هلع. كان قلبي ينبض بسرعة جنونية، وعندما وصل معدّل النبض إلى نحو 200 نبضة في الدقيقة، تم نقلي بشكل طارئ إلى المستشفى، وهناك فقط علمت بتشخيصي".
وأوضحت: "هناك تقنيات معينة لتخطي الحالة، مثل تمارين التنفس التي يمكن أن تُساعد أحياناً في خفض معدل ضربات القلب. لكن العلاج الجذري الوحيد يتمثل في إجراء طبي يُعرف بـ"كيّ القلب" (Heart Ablation)، وهو إجراء ما زلت أؤجله حتى الآن".

وعن طريقة تعايشها مع المرض، أوضحت: "عندما تبدأ نوبة تسارع القلب ولا أتمكن من إيقافها بالمناورات، أوقف فوراً أي نشاط بدني، وأستلقي لمراقبة النبض باستخدام جهازي، وهو ما يمنحني شعوراً بالتحكم إلى أن تمرّ النوبة".(لها)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout