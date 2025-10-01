من على سرير المستشفى.. مؤثرة لبنانية شهيرة تكشف إصابتها باضطراب في نظم القلب! (صور)

A + A -

-

-

-

-

كشفت صانعة المحتوى اللبنانية كارن وازن عن إصابتها باضطراب في نظم القلب، يُعرف طبياً بـ "تسارع ضربات القلب فوق البطيني" (SVT – Supraventricular Tachycardia).

وروت كارن تجربتها الشيخصية مع هذا المرض منذ نحو 4 سنوات.

لمشاهدة الصور اضغط هنا



وبالتزامن مع اليوم العالمي للقلب الذي صادف يوم الإثنين، 29 أيلول ، نشرت كارن صورا لها وهي على فراش المرض في المستشفى وفي منزلها ووثقت من خلال الفيديو ما تعانيه من نوبات المرض، وأرفقته بتعليق توعوي جاء فيه: "أنا أشارك هذا لأن أي شخص يعاني من اضطراب في نظم القلب يعرف كم يمكن أن يكون الأمر مرهقاً. أنت لست وحدك، ومعرفة ما يحدث داخل قلبك يمكن أن يجعل كل ذلك أقل رعباً".

وشرحت كارن من خلال صورها التي بدت فيها ضغيفة ومتعبة أنها "منذ أربع سنوات، تم تشخيصي بحالة قلبية تُعرف باسم تسارع ضربات القلب فوق البطيني (SVT). وهي حالة غير مهددة للحياة، لكنها تؤدي إلى تسارع مفاجئ في نبض القلب يتجاوز المعدل الطبيعي بشكل كبير".



وأضافت: "في المرة الأولى التي حدثت فيها النوبة، ظننت أنني أتعرض لنوبة هلع. كان قلبي ينبض بسرعة جنونية، وعندما وصل معدّل النبض إلى نحو 200 نبضة في الدقيقة، تم نقلي بشكل طارئ إلى المستشفى، وهناك فقط علمت بتشخيصي".

وأوضحت: "هناك تقنيات معينة لتخطي الحالة، مثل تمارين التنفس التي يمكن أن تُساعد أحياناً في خفض معدل ضربات القلب. لكن العلاج الجذري الوحيد يتمثل في إجراء طبي يُعرف بـ"كيّ القلب" (Heart Ablation)، وهو إجراء ما زلت أؤجله حتى الآن".



وعن طريقة تعايشها مع المرض، أوضحت: "عندما تبدأ نوبة تسارع القلب ولا أتمكن من إيقافها بالمناورات، أوقف فوراً أي نشاط بدني، وأستلقي لمراقبة النبض باستخدام جهازي، وهو ما يمنحني شعوراً بالتحكم إلى أن تمرّ النوبة".(لها)