فنانة شهيرة تتلقّى العلاج النفسي في المستشفى؟!

A + A -

-

-

-

-

كشف الفنان المصري حسام حبيب حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تواجد الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد مستشفيات العلاج النفسي بسويسرا.

وأكد حسام في حديث لـ et بالعربي أن شيرين في الخارج لقضاء فترة نقاهة بسبب حالة الضغط التي تعرضت لها الفترة الماضية، وقال: "شيرين لا تعاني من شيء وصحتها جيدة ولا تعاني من أزمة نفسية كما ردد البعض".

وكان الإعلان عن حالة شيرين عبد الوهاب الصحية وتواجدها خارج مصر للعلاج النفسي قد أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت مريب من الفنانة والمقربين منها، حيث تضاربت الأخبار حول مكان تواجدها في الفترة الحالية، إذ كشفت تقارير صحافية أن شيرين متواجدة في أحد المستشفيات الكبرى بإحدى الدول الأوروبية للعلاج النفسي والاستشفاء، وأن فترة علاجها سوف تستغرق أكثر من ستة أشهر، لتلقي العلاج اللازم، بعد تعرضها للعديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، والتي أثّرت فيها سلباً.



وأكدت التقارير أن ابنتَي شيرين، وخلال فترة علاجها، تمكثان مع والدهما الموزّع الموسيقي محمد مصطفى.



في حين كشفت تقارير أخرى عن تواجد شيرين في مصر، وأن ما أُشيع عن سفرها خارج البلاد لتلقّي العلاج غير صحيح، وأن ابنتَي شيرين تتنقلان بين والدتهما ووالدهما، في أجواء أسرية هادئة.

(لها)