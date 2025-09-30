ماذا حصل معها؟ نجمة لبنانية شهيرة:" نجينا يا رب"!

A + A -

عبّرت النجمة سيرين عبد النور عن امتعاضها من الانتقادات والتعليقات والآراء التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل الكثير من الحقد والكراهية، ووصفت هذه المنصات بأنها باتت "جهنم وساحة للشر والنفاق".

وشاركت النجمة اللبنانية عبر خاصية "الستوريز" في "إنستغرام" منشوراً كتبت فيه: "فيه واحد سأل: نحنا مع مين عايشين؟"، نحنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمروا الأرواح الطيبة يلي جواتنا تحت راية حرية الرأي، وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبيفرجونا نياباتهم بضحكاتهم الشيطانية".

وأضافت: "تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي بتشوفوهم بوضوح، هني نفسهم مغتصبين، قاتلين، شهود زور، بس برا السجن، في سجن موازي اسمه الهاتف الذكي، مسيطرين عليه الأغبياء".

واختتمت سيرين كلامها قائلةً: "نحنا بآخر الأزمنة أكيد لهيك مستفحل عدو الله، باختصار جهنم فاضية وعايشين بيناتنا وكتار صابتهم العدوى، عدوى الشر المطلق... كتار صاروا نسخة عن الشيطان، نجّينا يا ربّ".