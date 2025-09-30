living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا حصل معها؟ نجمة لبنانية شهيرة:" نجينا يا رب"!

30
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

----------------------------------------------------------------------------------------------------

لها - 

عبّرت النجمة سيرين عبد النور عن امتعاضها من الانتقادات والتعليقات والآراء التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل الكثير من الحقد والكراهية، ووصفت هذه المنصات بأنها باتت "جهنم وساحة للشر والنفاق".

وشاركت النجمة اللبنانية عبر خاصية "الستوريز" في "إنستغرام" منشوراً كتبت فيه: "فيه واحد سأل: نحنا مع مين عايشين؟"، نحنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمروا الأرواح الطيبة يلي جواتنا تحت راية حرية الرأي، وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبيفرجونا نياباتهم بضحكاتهم الشيطانية".

وأضافت: "تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي بتشوفوهم بوضوح، هني نفسهم مغتصبين، قاتلين، شهود زور، بس برا السجن، في سجن موازي اسمه الهاتف الذكي، مسيطرين عليه الأغبياء".

واختتمت سيرين كلامها قائلةً: "نحنا بآخر الأزمنة أكيد لهيك مستفحل عدو الله، باختصار جهنم فاضية وعايشين بيناتنا وكتار صابتهم العدوى، عدوى الشر المطلق... كتار صاروا نسخة عن الشيطان، نجّينا يا ربّ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout