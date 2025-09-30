living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد زواج استمر 19 عاماً.. نجمان شهيران يُعلنان انفصالهما وهذا هو السبب

30
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

بعد زواج دام 19 عاماً وأثمر عن ابنتين، انفصلت الممثلة الاسترالية الشهيرة نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان، وفق ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن نيكول (58 عاماً) وكيث (57 عاماً) ابتعدا عن بعضهما خلال الفترة الأخيرة في ظل انشغالهما بالتصوير والجولات الغنائية، وأكد مصدر " كيث لا يرى نيكول مطلقاً، فهي إما تقوم لإن لديها تصوير، أو تقوم بجولة دعائية، كان هناك الكثير من الحب بينهما وربما لا يحدث طلاقاً".

وذكرت مصادر لمجلة "بيبول" عن تفاصيل الانفصال وكواليسه، ومنها تلقي نيكول كيدمان مساندة خاصة من شقيقتها أثناء فترة الانفصال، وقال المصدر: "كانت شقيقة نيكول أنتونيا بمثابة صخرة، وقد تكاتفت عائلة كيدمان بأكملها لدعم بعضها البعض"، ومع ذلك رفض الثنائي نيكول كيدمان وكيث أوربان التعليق بشكل رسمي على أخبار انفصالهما.

وكان آخر تواصل بينهما في عيد زواجهما في شهر حزيران الماضي، وحينها نشرت نيكول كيدمان صورة لها مع زوجها بالأبيض والأسود، وأرفقتها برسالة: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".

ورُزق الثنائب بـ روز (17 عاماً) وفيث مارغريت (14 عاماً).

يذكر أن نيكول كانت متزوجة في السابق من الممثل الشهير توم كروز 63 عاماً لمدة 11 عاماً، وقد تبنيا طفلين سوياً إيزابيلا 32 عاماً وكونور 30 عاماً. (الإمارات 24)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout