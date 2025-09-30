ممثلة لبنانية شهيرة تتعرّض للإصابة.. هذا ما حصل معها! (صور)

A + A -

-

-

-

-

-

انتشرت صور للممثلة اللبنانية سينتيا خليفة مع الفنان أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلم "سفّاح التجمع" ظهرت فيها وقد أُصيبت عينها اليمنى بكدمة زرقاء اللون، حيث ظن الجمهور أن الكدمة نوع من المكياج لزوم التصوير، إلا أن سينتيا فاجأت الجميع بالإعلان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" أن الإصابة حقيقية، وقد تعرّضت لها خلال تصويرها أحد مشاهد الأكشن مع الفيشاوي.

ونشرت سينتيا فيديو ظهر فيه الفيشاوي وهو يقدّم لها باقة ورد ويعتذر منها على تسبّبه في إصابتها، وعلّقت على الفيديو بالقول: "سينتيا خليفة تقع ضحية سفّاح التجمع، وأحمد الفيشاوي يصالحها بالورد".



كانت سينتيا خليفة قد بدأت تصوير مشاهدها في فيلم "سفّاح التجمع"، الذي تتقاسم بطولته مع الفنان أحمد الفيشاوي، في أولى بطولاتها السينمائية في مصر.