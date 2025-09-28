مغنية شهيرة تحضّر لدخولها القفص الذهبي!

A + A -

بدأت احتفالات زفاف النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بعشاء بروفة فاخر اليوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول الحالي، وذلك في أحد القصور الريفية في مدينة غوليتا، بمقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حضر عدد من النجوم العشاء الذي يسبق الحفل الرئيسي، منهم تايلور سويفت، بول رود، فضلاً عن مارتن شورت وستيف مارتن، زملاء سيلينا في مسلسل Only Murders in the Building.

والتقطت الكاميرات صوراً لوصول النجمة تايلور سويفت إلى العشاء، إلى أن اختفت وراء المظلات التي حالت دون التقاط صورة واضحة لها.

ومن المقرر حضور باريس هيلتون في هذا الحدث إذ أكدت شقيقتها نِيكي هيلتون ذلك في وقت سابق.

نشرت مجلة TMZ صوراً لموقع الحدث الذي تحيطه السرية والكتمان للحفاظ على خصوصية الاحتفالات التي ستحضرها العائلة والأصدقاء في سانتا باربرا، إذ نُصبت الخيام البيضاء في مختلف أنحاء المكان الواقع إلى جانب جرف، يقع على بعد خطوات من المحيط الهادئ.