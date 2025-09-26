وفاة نجمة تركية بعد سقوطها من شرفة منزلها!

A + A -

توفيت الفنانة التركية الشهيرة غُللو، إحدى أبرز نجوم موسيقى الأرابيسك، عن عمر يناهز 51 عامًا، بعد سقوطها من شرفة شقتها في منطقة تشينارجيك بمحافظة يالوفا التركية.



وفقًا للتقارير، تعرضت غُللو للإغماء أثناء جلوسها على شرفة الطابق السادس من منزلها حوالي الساعة الثالثة فجرًا، وكانت برفقة ابنتها وصديقتها، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة في موقع الحادث.

ولدت غُللو عام 1973 في حي قاسم باشا بمدينة إسطنبول، وبدأت مسيرتها الفنية وهي في سن الخامسة عشرة عبر الغناء في قاعات الأفراح عام 1988.

عُرفت في التسعينيات بأغنياتها ذات الإيقاعات الرومانية المميزة التي جعلتها من أبرز الأصوات في تركيا. ابتعدت لفترة قصيرة عن الساحة بعد زواجها وإنجابها، قبل أن تعود مجددًا عقب انفصالها عام 2000.