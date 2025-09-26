بعد سجنها.. والد الفنانة الشهيرة يخرج عن صمته! (صورة)

A + A -

خرج والد الفنانة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن صمته للمرة الأولى، منذ دخول ابنته السجن المركزي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ورأى والد النجمة الخليجية أن السجن خير لها، إذ تقضي وقتها في قراءة القرآن وحفظه، كما تواظب على الصلاة في مواعيدها.

وتزامنت تصريحات والد روان بن حسين، مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسرّبة لها من السجن، أظهرت شحوب وجهها وتعبها، ولكن مع حفاظها على جمالها وحُسنها، وأيضاً وسط تقارير أفادت بإضرابها عن الطعام، بعد تجديد مدة حبسها عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن، وفق تقارير إعلامية.

تفاصيل سجن روان بن حسين

وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أصدرت في آذار (مارس) الماضي حكماً بسجن روان بن حسين 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وجاء هذا القرار بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وهي في حالة "سكر" في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات أن الشابة الكويتية اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجّهت إليهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وأمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

وشدّدت على أنّ "كلّ مَن تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرّماً".