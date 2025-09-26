كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك!

A + A -

بملامح يغلب عليها الحزن، أطلت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس وهي ترتدي الأسود، في فيديو مؤثر شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل. الفيديو حمل رسالة عاطفية وجّهتها إلى الفنان الراحل زياد الرحباني، الذي جمعته بها علاقة حب استمرت سنوات طويلة.

كارمن استعرضت صورًا وذكريات ورسائل مكتوبة بخط اليد، وكأنها فتحت "صندوق الماضي" لتستعيد تفاصيل علاقة ما زالت جراحها مفتوحة. تقول في رسالتها: "كنت أظن أنني تخطيت قصتنا، لكنني اكتشفت أن الصفحة لم تُطوَ بعد. اشتقت لك، وعرفت أنك اشتقت لي ولم تقلها"، مضيفة أن البعض أخبرها بأن زياد ظلّ يسأل عنها حتى في غيابهما الطويل.



كارمن روت بصدق أنها كانت تهرب من سيرته لا لأنها لا تريد التحدث عنه، بل لأنها كانت تخشى مواجهة شعور داخلي يقول إن تلك القصة كانت "أحلى سيرة". وتابعت: "كل شارع وزاوية ومكان يذكرني فيك… البلد أصبح فارغًا بعدك، وحين رحلت شعرت أنا بالفراغ"، قبل أن تختم رسالتها بعبارة: "أحببتك ولا أزال… وكل الجمل عم تنتهي فيك"، في إشارة إلى أغنية "عندي ثقة فيك" التي كتبها لها زياد وغنتها فيروز، والتي خُتم الفيديو بصوتها العذب.

العلاقة التي جمعت زياد الرحباني بكارمن لبّس كانت من أبرز قصص الحب في الوسط الفني اللبناني. استمرت قرابة 15 عامًا، ووُصفت في بعض مراحلها بزواج غير رسمي، لكنها انتهت دون عودة رغم محاولات متكررة.



زياد نفسه اعترف في إحدى مقابلاته أنه كتب أغنية "عندي ثقة فيك" لكارمن، فيما كانت هي إلى جانبه في مراحل فنية عدة، من الغناء في الكورال إلى المشاركة في برامجه ومسرحياته. ومع رحيله، بدا أن العلاقة التي لم تكتمل تحولت إلى ذاكرة أبدية في قلب كارمن، لم تستطع السنوات ولا المسافة محوها.

