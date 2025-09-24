أُصيب بمرضٍ خطير... رسالة تحذيريّة من زوجة ممثل شهير جدّاً لمتابعيها

A + A -

وجهت إيما هيمينغ ويليس تحذيراً لمتابعيها بشأن حالة زوجها الممثل بروس ويليس، الذي يعاني من الخرف الجبهي الصدغي، وقالت في فيديو عبر "انستغرام"، إنّ "الخرف لا يقتصر على كبار السنّ، إذ يُمكن أن يظهر في الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات من العمر، ويُؤثّر على الحياة المهنية والعائلية".

وأوضحت أنّ "الخرف الجبهي الصدغي هو الأكثر شيوعاً لدى الأشخاص دون سنّ الستين، ويُمكن أنّ يترك آثاراً عميقة على الوظائف الإدراكية والالتزامات المالية والمسؤوليات العائلية".

وأشارت إلى أن تعاملها مع وجها تغيّر بعد تفاقم حالته وفقدانه القدرة على التواصل بالكلام.



وأشارت إلى أنّها وويليس طورا طريقة خاصة للتواصل تعتمد على لغة الجسد والاستماع بعناية. (ارم نيوز)