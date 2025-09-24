"ممثلة شهيرة تمر بمرحلة عائلية صعبة"!

A + A -

فازت الممثلة السورية كاريس بشار مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "تحت سابع أرض" خلال حفل الموريكس دور 2025.

كاريس لم تتمكن من الحضور إلى بيروت لاستلام جائزتها بل ظهرت عبر رسالة مسجّلة من أمستردام، حيث تتواجد حاليًا إلى جانب ابنها الذي دخل المستشفى هناك لتلقي العلاج، من دون معرفة تفاصيل إضافية عنه.



وبدت كاريس متأثرة وهي توجه رسالة شكر إلى القيّمين على الجائزة وجمهورها العريض، مؤكدة أن محبة الناس ودعمهم كانا دائمًا مصدر قوّة لها، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها عائلتها.