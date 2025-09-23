تكبره بـ 7 سنوات.. ممثل شهير يُفاجئ الجميع بزواجه للمرة الثانية! (صورة)

A + A -

أعلن النجم التركي إبراهيم تشيليكول زواجه من حبيبته ناتالي يارجان وهي مؤلفة كتب الطبخ ومستشارة فن الطهي، وذلك بعد 3 سنوات من الإعلان عن علاقتهما.

واحتفل تشيليكول بزفافه في أجواء بسيطة اتسمت بالرومانسية، ونشر صورة بالأبيض والأسود تجمعه بالعروس الحسناء التي اختارت فستاناً ناعماً بتصميم بسيط، من دون أكمام ومن دون طرحة، بينما هو اختار بدلة كلاسيكية سوداء وقد تم تزيين المكان بالورود. وظهر إبراهيم وهو يقبل جبين عروسه بحب، معلناً ارتباطهما بشكل رسمي.

وأرفق النجم التركي الصورة بأبيات من الشعر للشاعر التركي الراحل أوزدمير عساف، جاء فيها: "أحبك بجمالٍ شديد، وبنقاءٍ شديد، وهذا مهم للغاية، وبعمقٍ شديد، وليس فقط هذا".



يذكر أن علاقة إبراهيم وناتالي بدأت عام 2022، وأعلنا عن ذلك من خلال نشر صورة لهما مع ايموجي لقلب أبيض أعانا من خلاله بداية علاقتهما، وذلك بعد ما يقارب 7 شهور من إنهاء إجراءات الانفصال عن طليقته ميهري موتلو في أيار 2022، والتي رزق منها بابنه الوحيد.



يُذكر ان زوجة إبراهيم الحالية تكبره بـ 7 سنوات، فهو يبلغ من العمر 43 عاماً وهي تبلغ الخمسين وكانت متزوجة قبله ولديها أولاد.