قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها! (صورة)

A + A -

-

-

-

-

تنفيذًا لقرار النائب العام بمنعها من السفر، قبضت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة على المطربة المصرية بوسي ومنعتها من السفر إلى دبي.

وتمكن رجال مباحث مطار القاهرة في القبض على بوسي قبل سفرها إلى دبي تنفيذًا لقرار النائب العام بمنعها من السفر، لتنفيذ 3 أحكام قضائية صادرة ضدها، في قضايا شيكات من دون رصيد، وجارٍ ترحيلها إلى الجهات المختصة، للتحقيق معها وترحيلها الى محبسها لتنفيذ الأحكام أو المعارضة عليها.



وسبق أن قضت محكمة "جنح النزهة" في القاهرة بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها، إلا أن دفاع الفنانة المصرية طعن على الحكم، مؤكداً أن القضايا سبق أن تم التصالح فيها.