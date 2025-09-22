living cost indicators
تطور جديد في قضية فارس كرم والإساءة لعاملة منزلية!

على الرغم من نفيه القاطع لأي علاقة له بربط اسمه بقضية تتعلق بمساعِدة منزلية، سارعت صاحبة أحد مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية إلى الظهور في تسجيل مصوَّر، وتبرئة الفنان فارس كرم، مؤكدةً أن لا علاقة له بتلك الاتهامات، والأمر عبارة عن حملة لتشويه سمعته.

وأوضحت السيدة في فيديوهات أن هذا الملف كان قد أُغلق منذ فترة، ولكن تمت إعادة فتحه بطريقة مشبوهة، عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل بالتعاون مع شخص نيبالي مطلوب للإنتربول.

وأكدت أن اسم الفنان فارس كرم زُجّ عمداً في القضية لجذب الانتباه وتحقيق المشاهدات، قائلةً: "أي اتهام للأستاذ فارس كرم هو كاذب، فقد تعامل معنا بكل احترام، واستعان بعاملتين كينيتين ودفع أجريهما وحقوقهما كاملة".

وقدّمت اعتذارها العلني الى فارس كرم على ما تعرّض له من تشويه سمعة، مؤكدةً أن المسألة ستُتابع قضائياً لمحاسبة الجهات التي تقف خلف هذه الحملة.

وكان النجم اللبناني فارس كرم قد نفى كل الأخبار التي تتهمه بالإساءة الى مساعِدة منزلية كانت تعمل لديه، مؤكداً أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة وتهدف إلى تشويه صورته أمام الرأي العام.

وأوضح كرم في بيان أن الشابات اللواتي يعملن في منزله ومنزل والدته يُعامَلن كأفراد من العائلة، وقد قضين أكثر من عشر سنوات في كنف الاحترام والرعاية.

وأشار فارس كرم أيضاً إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى قضائية ضد المكتب المعني، بالإضافة إلى الصفحة التي نشرت هذه الشائعات المغرضة، لصون حقه وسمعته.

 

