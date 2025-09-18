إعلامية لبنانية تعلن عن تعرضها للسرقة!

A + A -

أعلنت خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان عبر حسابها على تطبيق إنستغرام عن تعرض منزلها في فرنسا لعملية سرقة جديدة.

وكتبت جويل رسالة مؤثرة بالإنكليزية، جاء فيها:



"تحذير! لا يمكنك أن تتهاون أو تخفف حذرك في أوروبا، يا للعار، لقد أصبح العالم عنيفًا للغاية! سرقة جديدة، لم تقتصر على الاستيلاء على ممتلكات ثمينة، بل سرقة سلبت منا سعادتنا".



وقد أثار منشور جويل موجة تعاطف واسعة بين متابعيها، الذين عبّروا عن صدمتهم من الحادثة، متمنين لها ولعائلتها السلامة والدعم بعد هذه التجربة القاسية.