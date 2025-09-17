إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة!

وأضافت: "دخلت المؤسسة كطالبة متدربة بالـ2011 وكبر الحلم، ورجعت بالـ2015 مراسلة، واليوم بالـ2025 أغادر الجديد كصحافية تدرجت فيها على سلم الصحافة خطوة بخطوة".

وتابعت: "ما بنسى تجارب كل زميلة وزميل سبقوني وغادروا أو بعدن مكملين، علموني وساعدوني ودعموني ووقفوا حدّي، بشكر الإدارة على ثقتها ومنحي فرصة مهنيّة اجتهدت فيها لكون على دقّة الخبر".

وقالت حليمة بتأثر: "بشكر جميع العاملين بالمحطة والمصوّرين والفنيين والتقنيين يلي لولاهم ما بتوشوا هيدي الصورة بحرافية".

وأضافت: "اليوم لا، المشهد مش مبكي هنا، بس المشهد أكيد فيه غصّة، بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن وعند زملائي وجميع العاملين بالجديد، وكون قدرت بهيدي السنين قدّم رسالتي بموضوعية ومهنية".

وختمت طبيعة قائلة: "وهلق بودعكن لاستكمل درب على طريق الصحافة وحقّق أحلام جديدة بفضاءات جديدة، شكرا لكم على دقّة المتابعة وإلى اللقاء".

وتجدر الإشارة إلى أنّ حليمة كانت من أبرز الإعلاميّات في القناة، وكانت مُتميّزة في عملها الصحافي، كمراسلة كما في تقديم نشرة الأخبار، واختارت أنّ يكون مشوارها الجديد خارج لبنان.