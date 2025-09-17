living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة!

17
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

ودّعت الإعلاميّة حليمة طبيعة مشاهدي "الجديد"، بعدما قدّمت آخر نشرة أخبار لها عبر القناة.
 
وقالت طبيعة: "في الختام مشاهدينا كان هيدا الختام، وكانت هيدي آخر إطلالة الى على شاشة الجديد، وآخر نشرة إخباريّة بقدمها".
وأضافت: "دخلت المؤسسة كطالبة متدربة بالـ2011 وكبر الحلم، ورجعت بالـ2015 مراسلة، واليوم بالـ2025 أغادر الجديد كصحافية تدرجت فيها على سلم الصحافة خطوة بخطوة".
  
وتابعت: "ما بنسى تجارب كل زميلة وزميل سبقوني وغادروا أو بعدن مكملين، علموني وساعدوني ودعموني ووقفوا حدّي، بشكر الإدارة على ثقتها ومنحي فرصة مهنيّة اجتهدت فيها لكون على دقّة الخبر".
وقالت حليمة بتأثر: "بشكر جميع العاملين بالمحطة والمصوّرين والفنيين والتقنيين يلي لولاهم ما بتوشوا هيدي الصورة بحرافية".
 
وأضافت: "اليوم لا، المشهد مش مبكي هنا، بس المشهد أكيد فيه غصّة، بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن وعند زملائي وجميع العاملين بالجديد، وكون قدرت بهيدي السنين قدّم رسالتي بموضوعية ومهنية".
 
وختمت طبيعة قائلة: "وهلق بودعكن لاستكمل درب على طريق الصحافة وحقّق أحلام جديدة بفضاءات جديدة، شكرا لكم على دقّة المتابعة وإلى اللقاء".
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ حليمة كانت من أبرز الإعلاميّات في القناة، وكانت مُتميّزة في عملها الصحافي، كمراسلة كما في تقديم نشرة الأخبار، واختارت أنّ يكون مشوارها الجديد خارج لبنان.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout