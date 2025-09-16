A + A -

نشرت مُقدّمة فقرة "connected" في نشرة أخبار الـ"أم تي في" أورور كرم، فيديو عبر حسابها على "انستغرام"، لأوّل إطلالة لها على الشاشة.

وقالت كرم في منشور مؤثّر:

هنا بدأ تواصلنا، وبداية رحلتي المشوقة مع أول ظهور تلفزيوني لي.



أتقدم بجزيل الشكر لقناة MTV لبنان على منحي هذه الفرصة الرائعة.



لطالما كان من دواعي سروري البقاء على تواصل معكم جميعًا، ومشاركة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وآخر الأخبار والصيحات، وهي من أفضل تجارب حياتي.



سيبقى جزء مني مرتبطًا دائمًا بهذه الفقرة الفريدة، لكن الحياة عبارة عن نمو، ومسارات جديدة، وتحديّات جديدة، وأحلام جديدة.



وشيئ واحدً لن يتغير أبدًا، سنبقى دائمًا على تواصل



إلى الفصل التالي، دائما "MTV".