بالصورة - أُدخلت بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ.. نجمة شهيرة في المستشفى لسبب غريب!

غابت النجمة الكولومبية الأميركية صوفيا فيرغارا عن حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ77، بعدما اضطرت للتوجّه بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ إثر إصابتها بحساسية مفاجئة في العين.

وكتبت فيرغارا، بطلة مسلسل Modern Family وعضو لجنة تحكيم برنامج America's Got Talent، في منشور عبر "إنستغرام": قائلة لم أصل إلى حفل الإيمي، لكن وصلت إلى الطوارئ. آسفة لإلغاء حضوري. لقد أصابتني أغرب حساسية في عيني قبل دقائق من ركوب السيارة".

وأرفقت فيرغارا (53 عاماً) رسالتها بعدة صور، ظهرت في إحداها بعين متورّمة وحمراء بشكل واضح، وفي أخرى وهي تستلقي على سرير المستشفى، إضافة إلى مقطع قصير يُظهر محاولتها غسل عينها.