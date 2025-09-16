فَصلُ إعلامي لبناني شهير من قناة "المشهد"؟

A + A -

ذكرت صحيفة "الأخبار" ان الإعلامي هشام حداد يعود قريباً إلى قناة الـ mtv لتقديم موسم جديد من برنامجه "كتير هلقد" الذي سينطلق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت عودة حداد متوقعة مع بداية البرمجة الخريفية، بعد غيابه العام الماضي عن الشاشة اللبنانية، حيث قرر الاستقرار لفترة وجيزة في دبي.

في المقابل، كان من المنتظر أن يطل حداد بالتوازي على المحطة اللبنانية وقناة "المشهد" الإماراتية، لتقديم موسم جديد من برنامجه الساخر "هشام برو ماكس"، الذي عُرض أخيراً. لكن يبدو أن هذه الخطوة لن تبصر النور، بعدما واجه حداد حملة انتقادات من السوريين، أدت إلى إعادة النظر في بث الموسم الثاني من البرنامج.

وبحسب "الأخبار"، سار حداد على خطى أسلوب التنمّر والعنصرية الذي عرف به في برامجه اللبنانية، محاولاً الظهور بمظهر الظريف، لكنه قوبل بحملة عنيفة على السوشيل ميديا وصلت أصداؤها إلى أروقة قناة "المشهد" الإماراتية، التي تتردد حالياً في تجديد عقده.

من جهة أخرى، أشارت معلومات إلى أنّ القناة التي استقطبت جمهوراً سورياً واسعاً بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، اعتبرت تعليقات حداد مسيئة واستفزازية للشعب السوري وقد تؤدي الى خسارتها جزءاً من مشاهديها، خصوصاً أن حداد يقدّم نفسه حالياً كمحلّل سياسي يفهم في جميع القضايا العربية من سوريا ولبنان والعراق. هذا الأسلوب المتعالي أثار حفيظة المتابعين، ودفعهم إلى مطالبة القناة بتجميد ظهوره.

(الأخبار)