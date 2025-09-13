فنان عربي شهير "يحقّق حلمه"...

A + A -

حرص النجم السوري ناصيف زيتون على زيارة المدينة الوردية "البترا" وهي مدينة أثرية وتاريخية تقع في جنوبي الأردن، وتُعدّ واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة. وجاءت الزيارة في ظل فترة حافلة بالنشاط الفني يعيشها زيتون حاليًا.

شارك ناصيف زيتون متابعيه عبر حسابه في منصة "إنستغرام" مقاطع مصورة من زيارته لعاصمة العرب الأنباط، التي تعد من أشهر المواقع الأثرية في العالم وأهم مواقع الجذب السياحي في الأردن.

وظهر ناصيف في أحد المقاطع وهو يستكشف المدينة المشهورة بمعمارها المنحوت في الصخور ذات اللون الوردي، ونظام قنوات جر المياه القديمة، التي أدرجتها منظمة يونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي. وقد وضع على الفيديو أغنيته الجديدة "مزعلا". وفي مقطع آخر، أطل النجم السوري مرتدياً "الشماغ الأحمر"، على أنغام أغنيته الجديدة كذلك "قمر قمر".

وكان ناصيف كشف، في مؤتمر صحفي عُقد في عمّان في يوليو الماضي على هامش مشاركته في مهرجان جرش للثقافة والفنون، عن رغبته الكبيرة في زيارة مدينة البترا ووادي رم.



