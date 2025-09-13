خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)

A + A -

خطفت الفنانة المصرية شيماء سيف الأنظار في أحدث إطلالاتها على منصات التواصل الاجتماعي، محقّقة إعجاب عدد كبير من متابعيها وجمهورها.

ونشرت شيماء عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا جديدة ظهرت فيها بإطلالة رشيقة، أظهرت خسارتها الملحوظة للوزن مؤخرًا، ما منحها ظهورًا لافتًا وغير معتاد، بحسب وصف متابعيها.

وظهرت شيماء مرتدية بدلة كاجوال باللون البيج، مع تيشيرت أسود أبرز جمالها ورشاقتها، لتتصدر سريعًا محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها على نطاق واسع.

وحظيت صور إطلالة شيماء بتفاعل هائل، ما بين تعليقات الإعجاب والإشادة وما بين الترويج وإعادة النشر، واتسمت كل تلك التفاعلات بالإيجابية بشكل عام.