بالصورة - ممثلة لبنانيّة شهيرة تُودّع إبنها بطريقة مؤثرة!

أعلنت الممثلة برناديت حديب، أنّ إبنها جاد بو خالد سافر إلى فرنسا.

ونشرت برناديت صورة وهي برفقة إبنها، ووجّهت له هذه الرسالة المؤثّرة:



"بهالصورة، كنت بعدك صغير…

ضحكتك متل الشمس، عيونك عم يبرقوا برق وإيديك متل إيدين اللعب، كنت خاف شدّ عليك لتقوم تتكسر. بهالصورة كنت متعلّق فيي مرتاح كأنّك ما بدك تكبر.

واليوم، كبرت يا قلبي … وقلبي عم يرجف بين فرح وحنين ما بينوصف.

أنا فخورة فيك قدّ الدني، وعم بدعيلك من كل قلبي انه الله يوفقك ويكون معك بمشوارك وانه كل خطوة تخطيها تكون مليانة خير ونجاح وحب وسعادة.

وبدي قلك اني بكل خطوة، رح كون معك بعقلي وفكري؛ وبكل لحظة رح إحملك بقلبي متل ما كنت إحملك بإيدي.

نيالها فرنسا فيك ؛ من حضني لبَرّ العالم، دايمًا رح تكون قطعة منّي وين ما كنت

بحبك، عندي ايمان فيك وبقدراتك اليوم، بكرا ودايماً".