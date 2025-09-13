living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - ممثلة لبنانيّة شهيرة تُودّع إبنها بطريقة مؤثرة!

13
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الممثلة برناديت حديب، أنّ إبنها جاد بو خالد سافر إلى فرنسا.

ونشرت برناديت صورة وهي برفقة إبنها، ووجّهت له هذه الرسالة المؤثّرة:

"بهالصورة، كنت بعدك صغير…
ضحكتك متل الشمس، عيونك عم يبرقوا برق وإيديك متل إيدين اللعب، كنت خاف شدّ عليك لتقوم تتكسر. بهالصورة كنت متعلّق فيي مرتاح كأنّك ما بدك تكبر.
واليوم، كبرت يا قلبي … وقلبي عم يرجف بين فرح وحنين ما بينوصف.
أنا فخورة فيك قدّ الدني، وعم بدعيلك من كل قلبي انه الله يوفقك ويكون معك بمشوارك وانه كل خطوة تخطيها تكون مليانة خير ونجاح وحب وسعادة.
وبدي قلك اني بكل خطوة، رح كون معك بعقلي وفكري؛ وبكل لحظة رح إحملك بقلبي متل ما كنت إحملك بإيدي.
نيالها فرنسا فيك ؛ من حضني لبَرّ العالم، دايمًا رح تكون قطعة منّي وين ما كنت
بحبك، عندي ايمان فيك وبقدراتك اليوم، بكرا ودايماً".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout